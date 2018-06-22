Байбек поручил вернуть Иле-Алатаускому природному парку 100 гектар земли Кок-Жайлау

Земли высвободились благодаря значительной оптимизации первоначального проекта курорта.

В ходе выездного совещания по вопросам развития круглогодичного горного курорта «Кок-Жайлау» аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в фонд земель Иле-Алатауского природного парка порядка 100 гектар земли, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г. Алматы.

Как доложил директор ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиль Нуров, сегодня проект курорта оптимизирован практически в два раза по сравнению с первоначальным вариантом.

«Площадь застройки сокращена в 10 раз, с 300 до 30 тыс. квадратных метров. Количество лыжных трасс с 77 до 18, большинство из которых ориентировано на начинающих лыжников. Количество мест в гостинице уменьшено с 6,5 тыс. до 250 мест. Вместо двух озер для искусственного оснежения трасс будет только одно. В связи с этим мы высвободили большое количество земли - это не менее 100 гектаров из выделенных ранее 1002 га. Возможно, что в дальнейшем площадь высвобождаемых земель увеличится», - сообщил Н. Нуров.

Аким мегаполиса поручил немедленно проработать вопрос по возвращению вышеуказанных земель в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Следует отметить, что обновленное технико-экономическое обоснование проекта будет завершено в текущем году. После чего планируется его широкое обсуждение с общественностью.

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