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Кабина "всмятку": КамАЗ врезался в самосвал в Алматы

В аварии никто не пострадал.

Фото : zakon.kz22 июня 2018, 15:06

На пр.Рыскулова в Алматы произошло столкновение двух грузовиков, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло между улицами Тлендиева и Сокпакбаева. КамАЗ врезался сзади в китайский самосвал North-Benz.

Как рассказали очевидцы, грузовики ехали в восточном направлении. Двигавшийся впереди "китаец" притормозил, и в него сзади на полном ходу въехал КамАЗ. У последнего от удара кабину очень сильно смяло. Водитель чудом не пострадал.

Сами участники аварии отказались комментировать случившееся. Более того, они активно и достаточно агрессивно препятствовали работе журналиста (это видно на фотографиях), апеллируя к тому, что хотят "договориться на месте". Прибывшие по вызову корреспондента полицейские объяснили водителям грузовиков и их группе поддержки, что журналист выполняет свои профессиональные обязанности и воспрепятствование его законной деятельности влечет установленную законами РК ответственность.

Из-за аварии пр.Рыскулова буквально остановился в большой пробке в восточном направлении, от ул.Саина. Пытавшиеся "договориться" участники ДТП не торопились разгрузить дорогу и убрать разбитые грузовики.


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