Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

В проект повестки включен для рассмотрения ряд ратификационных законопроектов способствующих развитию более тесных экономических связей в рамках ЕАЭС.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В проект повестки включены для рассмотрения ратификационные законопроекты.

Это поправки в Соглашение Казахстана с Узбекистаном об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Поправки гарантируют стабильность налоговых отношений и способствуют развитию более тесных экономических связей между двумя государствами.

В этом ряду и проект закона «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества».

Кроме того, Палате предстоит назначить срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис.

Это ратификационный акт - Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Реализация Соглашения позволит Казахстану усовершенствовать законодательство в сфере испытания сортов и семеноводства, расширить доступ на рынок семян в рамках ЕАЭС, обеспечить развитие селекции и семеноводства. Это скажется на повышении конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.

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