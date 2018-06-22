Жительница Актюбинской области родила двойняшек в придорожном пункте

Сотрудники ТМСП приняли роды.

21 июня в Актюбинской области сотрудники ТМСП приняли в придорожном пункте роды, сообщили Zakon.kz в пресс-службе КЧС МВД РК.

В трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» Актюбинской области в 15ч. 55мин. поступил звонок о том, что в областной медицинский центр везут женщину, беременную двойней на раннем сроке беременности, в сопровождении акушера Иргизской районной больницы. В пути у женщины начались схватки, срочно необходима была помощь и ближайшим медицинским учреждением оказался трассовый пункт.

Учитывая ранний срок и особенности многоплодной беременности, было принято решение о вызове специалистов областного центра бортом санитарной авиации. Однако, их вылет планировался только в 18 час. 30 мин., а роды уже начались.

Первые роды в 19 часов приняли фельдшеры трассового пункта, совместно с врачом-гинекологом Карабутакской семейной амбулатории. Родилась девочка, состояние ребенка оценивалось, как удовлетворительное.

В 19 ч. 40 мин. на вертолетную площадку трассового пункта приземлился вертолет со специалистами областного центра, в составе акушера-гинеколога, неонатолога и хирурга.

Вторые роды - в 20ч. 05мин. Вторая девочка была несколько раз обвита пуповиной. В связи с недоношенностью и состоянием детей, новорожденным требовалась госпитализация в специализированное учреждение. Однако, в связи с неблагоприятными погодными условиями вылет вертолета обратно с пациентами на борту был невозможен.

В трассовый пункт была вызвана из города Актобе машина специализированной медицинской помощи, которой новорожденные дети были транспортированы в Городской перинатальный центр, расположенный на расстоянии двухсот километров от придорожного пункта.

Учитывая протяженность и состояние дороги до областного центра, медики решили не рисковать здоровьем роженицы, и не транспортировать её автотранспортом вместе с детьми.

Под наблюдением медиков женщина находилась всю ночь в трассовом пункте и пол шестого утра 22 июня была эвакуирована бортом санитарной авиации для дальнейшего получения необходимой медицинской помощи в условиях стационара

На сегодняшний день новоиспеченная мама вместе с детьми госпитализированы в Городской перинатальный центр № 1 г. Актобе и находятся под наблюдением врачей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!