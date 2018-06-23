Второму бою Головкина и «Канело» прочат небывалый финансовый успех
23 июня 2018, 01:46
Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал финансовый аспект предстоящего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
«Существует реальный шанс, что рематч „Канело“ — GGG сделает намного больше денег, чем первый бой, который сделал 1,3 миллиона PPV и 27 миллионов долларов выручки. Первому поединку был нанесен урон боем Мэйвезера и Макгрегора, который состоялся за две недели до него. Поскольку многие фанаты предпочли заплатить 100 долларов за просмотр боя Мэйвезер — Макгрегор, для „Канело“ и Головкина это был упущенный доход. Без конкуренции можно говорить о том, что рематч сделает куда большие цифры. Хотя, конечно, на пользу не идет тот факт, что „Канело“ не собирается помогать раскручивать это событие», — пишет автор.
Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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