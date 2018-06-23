На ярмарку в Астану из Туркестанской области отправили около 300 тонн продукции

В рамках 20-летия столицы, ярмарку намерены провести 5 раз и реализовать за этот период более 28 видов сельхозпродукции, общим объемом 14753 тонн.

В честь празднования 20 летия Астаны 23-24 июня текущего года в столице пройдет ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

На ярмарку более 50-ти предпринимателей области привезут 286 тонн продукции, на общую сумму 122 млн тенге. В частности, на ярмарке аграрии Туркестанской области реализуют 65 тонн мяса и мясной продукции, 101 тонну овощей, 18 тонн молочной продукции, 8 тонн плодово-ягодных, 20 тыс. яиц, 6 тонн рыбы, 5 тонн меда, 4 тонны консервов, 17 тонн картофеля, 5 тонн сухофруктов и 41 тонну иной продукции.

В рамках 20-летия столицы, ярмарку намерены провести 5 раз и реализовать за этот период более 28 видов сельхозпродукции, общим объемом 14753 тонн. Первый караван сельскохозяйственной продукцией отправиться в столицу 20 июня текущего года, 17 автомобилей оснащенные рефрижераторами уже готовы к отъезду в столицу.

Отметим, что в общем объеме произведённой сельскохозяйственной продукции в республике доля Туркестанской области составляет 12,4%. В общем объеме произведенной продукции по республике производство хлопка – 100%, винограда – 72,5%, бахчи – 60,0%, плодово-ягодных культур - 38%, сафлора - 43,4%, овощей - 24%, кукурузы - 24%, молока -13,5%, мяса - 12,3% приходится на Туркестанскую область. Кроме этого, область является лидером по внедрению передовых технологий. К примеру, метод глубокого рыхления внедрен на 110 тыс. га, капельного орошения на 59,2 тыс. га, а общая площадь интенсивных садов составила 2,8 тыс. га, теплиц - 1 325 га.

Вместе с тем, в сфере животноводстве, в соответствии международными стандартами, реализуются проекты по созданию крупных откормочных площадок и современных роботизированных товарно-молочных ферм и птицефабрик. Все это указывает на высокий экспортный потенциал аграрного сектора области.

Стоит отметить, что Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы предусматривает развитие малого и среднего бизнеса на селе, где большое значение придается формированию сельскохозяйственной кооперации. На сегодняшний день в области создано 704 сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих более 60 тыс. личных подсобных хозяйств.

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