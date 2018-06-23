Онлайн-трансляция на ЕНТ помогла парню найти девушку

Как оказалось, ЕНТ не только является экзаменом на проверку знаний, но и сближает людей.

На брифинге в СЦК директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов поведал о романтической истории, в которой Единое национальное тестирование помогло молодому человеку из Астаны разыскать понравившуюся ранее девушку, передает корреспондент Zakon.kz.

«Есть еще один случай, можно назвать, курьезный случай. На днях к нам позвонил молодой человек, выпускник школы города Астаны. Представился Мереем. В январе текущего года в одном из торговых центров познакомился с девушкой. Зовут ее Арай. Девушка ему сильно понравилась, но, к сожалению, он смог узнать только ее имя. И регион, откуда она. Она оказалась из Шымкента, приезжала в Астану в гости», - сказал он.

По его словам, влюбленный юноша при поисках девушки воспользовался новой опцией, введенной в этом году на ЕНТ.

«Зная о том, что также она является в этом году выпускницей ЕНТ, молодой человек воспользовался введенной в этом году онлайн трансляцией процесса тестирования, он эту девушку нашел, благодаря этой опции. Потом он позвонил к нам с тем, чтобы мы дали ее контакты. Мы сейчас над этим работаем. Еще раз повторюсь, девушку зовут Арай, можно констатировать, что ЕНТ, не только проверяет знания, но и сближает людей. Конечно, мы вам расскажем о результате этой романтической истории более подробно позже», - пообещал Р. Алимкулов.

Ксения Давыдова, Астана.

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