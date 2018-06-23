В Актобе выпускника убили после футбольного матча

Азату было нанесено несколько ударов ножом. Друзья выпускника утверждают, что один из ударов пришелся в горло.

Выпускника школы №19 убили в воскресенье, 17 июня, через несколько часов после футбольного матча «Актобе – Ордабасы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

По словам друзей Азата, и жертва, и подозреваемый в тот день находились на Центральном стадионе, но знакомы друг с другом не были. Потасовка между ними произошла в двенадцатом часу ночи за зданием общежития по улице Тургенева. Место это не освещается и скрыто от камер видеонаблюдения.

В убийстве подозревают обладателя «Алтын Белги». Получил ли ножевые ранения еще один бывший школьник, выясняла газета «АТ».

«Первыми уходят только лучшие! Аза, Брат. Пусть земля будет пухом!» - так реагируют друзья и одноклассники на трагическую смерть 17-летнего Азата Дусупова.



Азату было нанесено несколько ударов ножом. Друзья выпускника утверждают, что один из ударов пришелся в горло. На месте драки и сейчас можно заметить две лужи крови, находящиеся друг от друга на расстоянии трех метров. Якобы после ударов Азата положили возле дерева, где он и дожидался скорой помощи.

Пострадавшего доставили в Областную детскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался утром 18 июня.

По подозрению в нападении на Азата задержали выпускника физико-математической школы, завершившего обучение в этом году со знаком отличия «Алтын Белги». Якобы парень сам сознался в содеянном и пришел с повинной.





- По указанному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 УК РК «Убийство заведомо несовершеннолетнего». Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения свободы, - скупо сообщает пресс-служба ДВД области.



Что стало причиной конфликта – доподлинно неизвестно.



Родные и близкие юноши приняли решение похоронить Азата не в Актобе, а в поселке.



По городу распространяются слухи, что во время потасовки на Тургенева ножевые ранения получил еще один выпускник. Подтверждений этому пока нет. В пресс-службе ДВД не опровергают данные слухи, но и не подтверждают. Медики заявляют, что в Областную детскую больницу 17 июня доставили лишь одного выпускника – Азата. В Областном управлении образования утверждают, что направили запрос в полицию по факту получения ранений другим выпускником. Но ответа пока не последовало.



Друзья и приятели вспоминают Азата как отличного друга, никогда не оставляющего в беде. Учился он хорошо, увлекался футболом.



Редакция «АТ» выражает соболезнования родным и близким убитого.

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