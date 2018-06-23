Для празднования Указа Елбасы на площади Туркестана собрались 20 тысячи человек

В целях празднования исторического момента и создания грандиозного праздника из Астаны и Алматы прибыли исполнители, которые разделили радость жителей.

Жители региона с особой радостью отпраздновали Указ Главы государства о создании Туркестанской области и переносе областного центра в город Туркестан. В праздничном мероприятии в Туркестане, состоявшемся на центральной площади Есим хана, приняли участие около 20 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Первая делегация во главе с акимом Туркестанской области Жансеитом Туймебаевым, официально прибывшая в Туркестан как в областной центр, посетила культурное мероприятие. В состав делегации вошли секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель областного филиала партии «Нұр Отан» Н.Жолдасов, председатель общественного Совета У.Мелдеханов, народные ибранники и представители интеллегенции, ветераны. Группу, выехавшую из Шымкента в Туркестан, с большой радостью встретили местные жители.

В целях празднования исторического момента и создания грандиозного праздника из Астаны и Алматы прибыли исполнители, которые разделили радость жителей. Среди них были известные звезды эстрады Жубаныш Жексенулы, Макпал Жунисова, Улыкпан Жолдасов, Саят Медеуов, Айгуль Иманбаева, Тамара Асар, Гадильбек Жанай, Жазира и Жанболат.

Выступая на праздничном мероприятии, аким Туркестанской области Ж.Туймебаев отметил стратегическую важность Указа Президента и призвал всех поддержать данный шаг.

«Искренне поздравляю вас с присвоением древнему городу Туркестану статуса областного значения. Как отметил Глава государства, историческое решение, принятое для процветания региона и придания импульса, имеет глубокое значение. Этот шаг положительно способствует возрождению исторического наследия, социально-экономическому росту, улучшению качества жизни местных жителей. Город с 1500-летней историей обретет новое дыхание. Мы должны приложить все усилия для реализации данного политического решения, которое также соответствует великой цели Лидера нации - формирования Мангилик ел», - сказал Жансеит Кансеитович в своей поздравительной речи.

Жители нового областного центра приняли его речь с большой радостью.

На торжественном мероприятии пожелания туркестанцев выразил член городского Совета старейшин Шора Есмолаев. Аксакал отметил , что Указ Главы государства сплотил дух не только туркестанцев, но и всей страны, и выразил искренние слова благодарности.

Собравшиеся на площади жители, выразив благодарность, приняли участие в концерте с участием звезд эстрады и стали свидетелями праздничного фейерверка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!