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Мексиканка создает произведения искусства из банальной яичницы

Для создания своих потрясающих картин на сковородке Мишель использует только яйца и лопатку.

Фото : Bored Panda23 июня 2018, 15:57

Сегодня еда попадает в объектив гораздо чаще, чем в прошлом: соцсети пестрят снимками блюд, большинство из которых не несут никакой ценности. Но когда за дело берется мексиканка Мишель Бальдини, банальный завтрак в виде глазуньи превращается в настоящее произведение искусства.

Для создания своих потрясающих картин на сковородке Мишель использует только яйца и лопатку. Ее работы очень разнообразны: тут есть все, от отсылок к поп-культуре и пейзажей до ремейков известных произведений искусства, таких как «Звездная ночь» Ван Гога.

Источник: Bored Panda


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