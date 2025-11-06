Нейросеть создала произведение искусства – кто будет считаться его автором
Фото: pexels
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената разъяснила нормы законодательства в части авторских прав при использовании нейросетей, передает корреспондент Zakon.kz.
В последнее время нейросети все чаще используются в сфере искусства при создании музыкальных, литературных и даже художественных произведений.
"Законодательство в качестве субъекта авторского права предусматривает исключительно физическое лицо. Автором является тот, кто выставил запрос", – сказала Жакселекова.
По ее словам, искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, который выполняет заданный алгоритм.
"Соответственно, тот, кто задал этот алгоритм, и будет являться автором произведения", – добавила она.
