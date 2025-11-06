#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Технологии

Нейросеть создала произведение искусства – кто будет считаться его автором

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 12:26 Фото: pexels
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената разъяснила нормы законодательства в части авторских прав при использовании нейросетей, передает корреспондент Zakon.kz.

В последнее время нейросети все чаще используются в сфере искусства при создании музыкальных, литературных и даже художественных произведений.

"Законодательство в качестве субъекта авторского права предусматривает исключительно физическое лицо. Автором является тот, кто выставил запрос", – сказала Жакселекова.

По ее словам, искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, который выполняет заданный алгоритм.

"Соответственно, тот, кто задал этот алгоритм, и будет являться автором произведения", – добавила она.

Ранее мы писали, что ИИ поможет выявлять подростков из группы риска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
11:05, 16 января 2025
Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж
Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков
13:53, 16 августа 2024
Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков
Почему хотят усложнить регистрацию юрлиц в Казахстане, объяснили в Минюсте
10:30, 08 октября 2025
Почему хотят усложнить регистрацию юрлиц в Казахстане, объяснили в Минюсте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: