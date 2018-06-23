Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" сообщил о задержках рейсов

Минимум 10 рейсов задержаны, еще три отменены.

Столичный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» сообщил о массовой задержке рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт аэропорта.

Минимум 10 рейсов задержаны, еще три отменены.

Авиакомпания SCAT задержала рейсы в Тараз, Усть-Каменогорск, Талдыкорган. Два рейса в Алматы и один рейс в Тараз авиакомпания отменила.

Авиакомпания Uzbekistan Airways задержала рейс в Ташкент, Qazaq Air – в Костанай и Шымкент, Air Astana – в Алматы и Анталию.

Бывший председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК Алиакпар Матишев сообщил на своей странице в Facebook о том, что должен был вылететь в Усть-Каменогорск в 05.55, но не попал на рейс.

«Перенесли на 13.00, теперь на посадке объявляют задержку ещё на 20 минут в связи с поздним прибытием борта. Перевозчик SCAT. Причина в том, что сбой в одном ломает все графики SCAT из-за нехватки самолётов. Они теперь в цейтноте. Нужно закрывать дырки. Безопасность под угрозой», - рассказал Матишев.

Тем не менее, в Усть-Каменогорск он вылетел рейсом в 13.43.

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