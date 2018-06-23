Байбек: Память о героях должна жить вечно

Аким Алматы поздравил сотрудников правоохранительных органов, их родных и близких.

Аким Алматы поздравил сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих с профессиональным праздником, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В южной столице состоялся праздничный концерт, посвященный Дню полиции и Дню государственного служащего. Со сцены собравшихся поздравили артисты и звезды отечественной эстрады: оркестр ДВД города, Мадина Садвакасова, Беркут и Аиша, квартет «ILCANTO», Али Окапов, Жамиля Серкебаева, группы «Азия» и «Асыл», Улан Аубакиров, Кайрат Игликов и др.

В ходе торжественного мероприятия аким города Бауыржан Байбек наградил отличившихся государственных служащих и стражей порядка благодарственными письмами, отметив что профессиональный праздник органов правопорядка – это дань уважения всем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудится в ее рядах.

«Одной из наших главных целей, провозглашенных в Программе развития Алматы до 2020 года, является создание городской среды, где люди будут ощущать себя также безопасно, как в ведущих городах мира. И здесь, конечно же, большая ответственность лежит на органах правопорядка», - сказал аким.

Также он добавил, что для качественной работы сотрудников правоохранительных органов акиматом города оказывается всесторонняя поддержка ДВД мегаполиса. Так, материально-техническое обеспечение полицейских только за 2 года увеличилось на 23%, достигнув 87%. Построено РОВД в Наурызбайском районе, обновился автопарк, растет оснащенность современными цифровыми средствами. Все это повышает оперативность и открытость сотрудников в деле охраны закона и правопорядка.

За годы Независимости свыше 1100 алматинских сотрудников награждены государственными наградами, среди которых есть кавалеры орденов славы и доблести «Даңқ» и «Айбын», есть награжденные за доблесть медалями «Ерлігі үшін».

«Герои-полицейские сегодня присутствуют здесь. Благодаря вам спасены многие человеческие жизни. Огромное спасибо вам за мужество и самоотверженность. Я обращаюсь к родным и близким тех сотрудников, кто отдал свою жизнь, защищая закон и сограждан. Мы разделяем вашу боль, делаем и будем делать все, чтобы память о героях жила вечно!», - добавил Б.Байбек.

Кроме того, в своем выступлении глава мегаполиса подчеркнул важность создания эффективного государственного аппарата, для чего Президентом РК Н.А. Назарбаевым принимаются соответствующие реформы. Так, за последние годы приняты системные меры по повышению эффективности госаппарата: внедрена трехступенчатая система отбора на госслужбу. Создание Корпуса «А» обеспечило возможность прозрачного продвижения самых талантливых и успешных управленцев. Законодательно закреплена оплата труда служащих по результатам, а также регулярное повышение квалификации и профессиональных навыков.

Отметим, что по итогам республиканского конкурса «Лучший государственный служащий РК» среди лучших были выделены четверо алматинцев.

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