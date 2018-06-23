В Риддере избили отца парня, погибшего в ДТП с участием замакима

По этому поводу аким ВКО Даниал Ахметов провел брифинг для представителей СМИ.

В Риддере группа неизвестных напала и избила мужчину, чей сын скончался в результате ДТП с участием заместителя акима города Куата Тумабаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил в Facebook глава РСК ВКО Мирас Малгаждаров. По его словам, Виктор Смольников был доставлен в полвторого ночи в городскую больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа, гематому грудной клетки.

По этому поводу аким ВКО Даниал Ахметов провел брифинг для представителей СМИ.

«В связи с обостренной информационной ситуацией среди населения сегодня состоялся брифинг с участием акима области Даниалом Ахметовым, который объявил о вынесении Куату Тумабаеву неполного служебного соответствия. Расследование по делу Смольникова будет взято под особый контроль начальника ДВД области. Информировать о итогах расследования в дальнейшем будет пресс-служба ДВД. Также Ахметов призвал журналистов внимательно анализировать ситуацию и воздержаться от спешных выводов», - пишет глава РСК.

Вечером 15 апреля 2018 года водитель BMW Х5 сбил пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что за рулем находился заместитель акима Риддера. По информации ДВД, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Виктор Смольников, потерявший сына в ДТП с участием замакима Бауржана Курманбаева и акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева, опасался вмешательства должностных лиц в расследование дела

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