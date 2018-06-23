40 сирот и детей из социально уязвимых слоев населения из Атырау проведут летние каникулы в Италии

Ребят проводили опекуны и друзья.

Путевки для отдыха детей за границей выдало управление образования Атырауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

16 июня из международного аэропорта Атырау 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отправились в летний лагерь в итальянский город Чезенатико. Ребят проводили опекуны и друзья.

Путевки на двухнедельные каникулы в Италию выдало областное управление образования: 7 путевок получили воспитанники детской деревни семейного типа "Шанырак"; 32 путевки раздали детям, находящимся под опекой и защитой городских и районных отделов образования, а также детям, находящимся на патронатном воспитании; 1 путевку получил воспитанник областного санатория-интерната №4.

Детей сопровождают учителя средней школы №12 г. Атырау, преподаватели областной школы-интерната для одаренных детей, а также старшие наставники, свободно владеющие английским языком.

- Я очень рада, что каникулы в этом году у меня пройдут очень интересно. В этой поездке я найду новых друзей, поглубже изучу английский язык, увижу памятниками архитектуры, побываю в незабываемых и красивых местах Италии. Впечатления, которые я получу от поездки, мне запомнятся на всю жизнь! - рассказала ученица средней школы № 12 г. Атырау Асемай Нуржигитова.

Отметим, что возможность отдохнуть в иностранном лагере дети получили благодаря социальной ответственности компании «Аджип Карачаганак Б.В.». Летние каникулы в Италии для атырауских детей продлятся до 3 июля.

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