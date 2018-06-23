В Зимбабве совершено покушение на президента страны

Отмечается, что президент страны был эвакуирован со стадиона.

В Зимбабве в городе Булавайо произошёл взрыв на стадионе, на котором выступал президент страны Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Herald.

Отмечается, что президент страны был эвакуирован со стадиона.

«Президент Мнангагва не пострадал и находится в доме правительства в Булавайо. Ведётся расследование, более подробную информацию предоставят общественности», — заявил пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба.

По некоторым данным, пострадали несколько человек, степень тяжести полученных ими травм устанавливается. В том числе, предположительно, пострадали вице-президент страны и министр по делам окружающей среды и климата. Также могли пострадать несколько сотрудников службы безопасности, охранявших высокопоставленных чиновников.

В ноябре в Зимбабве военные захватили здание государственной телерадиокомпании.

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