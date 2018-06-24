В Усть-Каменогорске 16-летняя девушка сбила трехлетнего ребенка

По сообщениям очевидцев в соцсетях, мама 16-летней девушки разрешила ей сесть за руль автомобиля.

В Усть-Каменогорске молодая девушка сбила ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

- Около 16.30 несовершеннолетняя 2002 года рождения за рулем "Киа Рио" на парковке на проспекте Сатпаева дала задний ход и, не справившись с управлением, наехала на ребенка 2015 года рождения, который шел по тротуару, - сообщает пресс-секретарь УВД Усть-Каменогорска Асель Амиренова. - В результате ДТП у ребенка остались ушибы и другие телесные повреждения, его госпитализировали в "Центр матери и ребенка".

По факту происшествия полиция ведет досудебное расследование по статье 345, часть 2 УК РК: "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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