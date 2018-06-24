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В Мексике шесть человек погибли при ДТП

Среди погибших был водитель одного из грузовиков.

Фото : AFP 2018 / Alfredo Estrella24 июня 2018, 08:51

Шесть человек стали в субботу жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Гуанахуато, где столкнувшиеся грузовые автомобили сбили группу рабочих, передает РИА Новости.

Как сообщает полиция, трагедия произошла на платной дороге между городами Керетаро и Саламанка. По предварительным данным, грузовики в результате аварии вылетели с дороги и перевернулись, упав на рабочих, которые тянули оптико-волоконный кабель.

На месте погибли пять человек, еще один скончался в госпитале. Среди погибших был водитель одного из грузовиков.


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