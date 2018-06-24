В Северо-Казахстанской области открыт памятник Магжану Жумабаеву

В истории казахской культуры имя этого легендарного человека занимает одно из ведущих мест.

В Петропавловске прошло торжественное открытие памятника, посвященное 125-летию великого писателя, поэта, выдающегося общественного деятеля Магжана Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Открыл мероприятие глава региона Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что Магжан Жумабаев стал настоящим примером борьбы за свободу и независимость для всего народа Казахстана.

«В истории казахской культуры имя этого легендарного человека занимает одно из ведущих мест. Магжан Жумабаев – яркая звезда нашей литературы. Он ясно осознавал, что от подрастающего поколения зависит будущее общества. Он глубоко верил в молодежь. Сегодняшнее мероприятие послужит для нас, еще одной счастливой возможностью прикоснутся к замечательному наследию Магжана, приобщится к величайшему слову гениального поэта, который служит для нас источником великой веры в будущее нации», - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил, что 2018 год в тюрском мире стал годом «Магжана Жумабаева».

«В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже была проведена конференция к 125-летию Магжана Жумабаева. Он служил народу и способствовал его духовному развитию. Это актуально и в наши дни. Именно на это направлена статья Главы нашего государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»», - подчеркнул глава региона.

Почетное право торжественного открытия памятника было предоставлено акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову и родственницы поэта Лейле Жанабаевой.

По словам Лейлы о творчестве Магжана Жумабаева она узнала от своей мамы, которая великому поэту приходилась внучатой племянницей.

«Мама очень хорошо изучила его творчество пела песни на его стихи, читала их, всегда восхищалась этим человеком. Его глубоким философским смыслом, который он вкладывал в свои произведения. Магжан посвящал свои их: любви, Родине. Это был очень глубокий, всесторонне развитый человек», - сказала Лейла Жанабаева.

В годы репрессии, когда великого сына казахского народа приговорили к рассстрелу за донос его братья сменили фамилии. Как рассказала Лейла у Магжана 6 братьев.

«Магжан Жумабаев верил в светлое будущее. Пол года он был под арестом, но потом его освободили. Он верил, что впереди ждет прекрасное и светлое. Но... он был приговорен к расстрелу. Моя мама хотела создать памятные посылы для подрастающего поколения», - поделилась Лейла Жанабаева.

Магжан Жумабаев имеет для казахского народа такое же значение, какое для англичан - Шекспир, а для русского народа - Пушкин. В истории казахской культуры имя этого легендарного человека занимает одно из ведущих мест.

Автором памятника является известный казахстанский скульптор Едиге Рахмадиев. Монументальная композиция представляет собой бронзовую скульптуру, сидящего в кресле Магжана, на высоком высоком постаменте. Фигура памятника изготовлена из бронзы.

В церемонии открытия приняли участие родственники великого поэта, ветераны, представители творческий интеллигенции региона, общественные объединения, а также неравнодушные североказахстанцы.

Также в рамках празднования 125-летия великого поэта в Петропавловске на территории гуманитарно-педагогического колледжа открыт бюст Магжана Жумабаев.

Отметим, что торжественное открытие 125-летнего юбилея поэта проходит сегодня в Сарытомаре. В программу празднования вошли Республиканские Магжановские чтения среди учащихся общеобразовательных школ, соревнования по национальным видам спорта: ұшқыр бәйге, жергілікті тұқымдас аттардың жарысы, жорға жарыс, аламан бәйге и многие другие культурно развлекательные мероприятия.

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