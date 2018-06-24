В Турции стартовали президентские и парламентские выборы

Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей.

Участки для голосования открылись на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходят в Турции в воскресенье, сообщает РИА Новости.

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы.

Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты до 17 часов (20:00 по времени Астаны). Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

Бесспорным фаворитом президентской гонки является Эрдоган. Судя по данным большинства последних социологическим опросов, он наберет 47-48% голосов и выйдет во второй тур, при этом некоторые опросы дают ему более 50% голосов и прогнозируют победу уже в первом туре.

В случае второго тура соперником Эрдогана, по всей видимости, станет Индже, который, будучи ранее депутатом парламента от оппозиции, малоизвестным среди избирателей, провел успешную кампанию, сумел объединить вокруг себя противников турецкого лидера и достиг рейтинга около 30%, который является максимальным для его партии за последние 40 лет.

Реальные шансы на места в парламенте имеют Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения, а также оппозиционный Национальный альянс Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья, которые, судя по данным последних опросов, могут набрать 48 и 40% соответственно. Кроме того, в парламент может пройти, преодолев 10-процентный барьер, Партия демократии народов. Всего к досрочным выборам допущены девять политических партий.

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