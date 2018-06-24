В аэропорту Атырау из-за отказа двигателя экстренно сел самолет

На борту наxодились 190 пассажиров, 6 членов экипажа.

В аэропорту экстренно приземлился самолет Боинг 737 турецкой авиакомпании "Pegasus", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"Сегодня в 10:03 от воздушного судна Боинг 737 турецкой авиакомпании "Pegasus" следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", - говорится в сообщении.

В 10:20 благополучно совершена посадка, на борту наxодились 190 пассажиров, 6 членов экипажа.

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