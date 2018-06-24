В Актау водитель и полицейские устроили драку
На кадрах ролика видно, как сотрудники дорожной полиции на обочине остановили автомобиль Toyota Camry.
Фото : скриншот24 июня 2018, 12:56
В Актау водитель и полицейские устроили потасовку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
Очевидцы запечатлели драку на видео в ночь на 24 июня примерно в 04:00.
На кадрах ролика видно, как сотрудники дорожной полиции на обочине остановили автомобиль Toyota Camry. В один момент один из страж порядка повалил водителя на тротуар, но тому удалось встать и продолжить сопротивление полицейским. На этом видео заканчивается.
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