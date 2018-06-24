Недалеко от Актобе археологи обнаружили редкую находку

В захоронении эпохи сарматов найдены сразу три бронзовых котла, что говорит о погребении в этом месте племенных вождей.

Редкую находку обнаружили археологи недалеко от Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В захоронении эпохи сарматов найдены сразу три бронзовых котла, что говорит о погребении в этом месте племенных вождей.

Курган подвергся значительным разрушениям из-за сельскохозяйственных работ. Так называемые аварийные памятники истории исследуются в первую очередь, они нуждаются в постоянной охране и защите. Найденное захоронение датируется 5-6 веком до нашей эры. При раскопках кургана Бисоба в Мартурском районе найдены каменные жертвенники, железные наконечники стрел, и части конной упряжки. В руки археологов иногда попадают и очень редкие экземпляры.

При раскопках кургана Бисоба в Мартурском районе найдены каменные жертвенники, железные наконечники стрел, и части конной упряжки. В руки археологов иногда попадают и очень редкие экземпляры.

Группа археологов трудится вблизи поселка Родниковка. На территории зерносеящего крестьянского хозяйства расположен один из аварийных памятников истории, поэтому его исследуют в срочном порядке. Могильник разрушается из-за проведения здесь мелиоративных работ.

«В результате распашки насыпь кургана нивелируется и практический материал мы теряем. Поэтому ежегодно проводим на таких могильниках археологические исследования, ежегодно ставим на таких памятниках охранные знаки, где указано название памятника, датировка и то, что преследуется законом разрушение памятника», - говорит директор областного центра охраны историко-культурного наследия Аслан Мамедов.

По официальным данным, на территории Актюбинской области зарегистрировано всего лишь 659 памятников истории. Но эти данные не достоверны, говорят эксперты. К примеру, по бумагам, в Мартукском районе - 127 охраняемых мест, однако в ходе мониторинга их насчитали в четыре раза больше. Не исключено, что неучтённые археологические курганы разрушают каждый день.

«Любая организация обязана оплачивать и экспертизу, и охранные раскопки. Тогда эти памятники не будут уходить в отвалы или не будут подвергаться нашествиям чёрных археологов. В РФ есть нормы, если человека задерживают с металлоискателем на памятнике, обязательно металлоискатель изымается и выписывается штраф», - отметил научный сотрудник института археологии им. А.Маргулана Алексей Хаванский.

Местные специалисты выходят с предложением обязать землепользователей оплачивать услуги археологов. Специалисты считают, что это требование позволит сохранить историко-культурное наследие.

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