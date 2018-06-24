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Скончался бывший руководитель Аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев

Он умер на 63-м году жизни.

Фото : соцсети24 июня 2018, 13:14

Сегодня на 63-м году жизни скончался бывший руководитель Аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение политолога Талгата Калиева.

"Осужденный в 2006 году за организацию убийства Алтынбека Сарсенбаева. Спустя годы, исполнитель данного преступления признался в даче заведомо ложных показаний и подлинным заказчиком назвал Рахата Алиева. В 2014 году Ержан Утембаев был освобожден, приговор в отношении него частично отменен. После освобождения Утембаев участия в политической жизни страны не принимал. Приносим искренние соболезнования родным и близким Ержана Абулхаировича", - написал Талгат Калиев.


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