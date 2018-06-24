Киркоров с детьми прилетел в Алматы и познакомился с Кайратом Нуртасом
Певец прибыл на частном самолете.
Фото : соцсети24 июня 2018, 16:45
Российский исполнитель Филипп Киркоров со своими детьми, шестилетней Аллой-Викторией и пятилетним Мартином, прилетел в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Певец остановился в престижном отеле и опубликовал в сториз Instagram фото и видео Алматы.
Филипп Бедросович рассказал, что изначально он с детьми направлялся в Астану, но планы изменились.
Кроме того, знаменитый исполнитель встретился со звездой казахстанской эстрады Кайратом Нуртасом.
«Вчера в Алматы с легкой руки моего большого давнего друга Кайрата Боранбаева я познакомился с творчеством очень талантливого молодого и невероятно популярного артиста казахской эстрады – Кайратом Нуртас. Хочу пожелать ему большого Звездного Пути и дальше радовать своих многочисленных поклонников творчеством! Удачи!».
Вечером 23 июня певец улетел в Израиль.
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