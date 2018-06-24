Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Киркоров с детьми прилетел в Алматы и познакомился с Кайратом Нуртасом

Певец прибыл на частном самолете.

Фото : соцсети24 июня 2018, 16:45

Российский исполнитель Филипп Киркоров со своими детьми, шестилетней Аллой-Викторией и пятилетним Мартином, прилетел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Певец остановился в престижном отеле и опубликовал в сториз Instagram фото и видео Алматы.

Филипп Бедросович рассказал, что изначально он с детьми направлялся в Астану, но планы изменились.

Кроме того, знаменитый исполнитель встретился со звездой казахстанской эстрады Кайратом Нуртасом.

«Вчера в Алматы с легкой руки моего большого давнего друга Кайрата Боранбаева я познакомился с творчеством очень талантливого молодого и невероятно популярного артиста казахской эстрады – Кайратом Нуртас. Хочу пожелать ему большого Звездного Пути и дальше радовать своих многочисленных поклонников творчеством! Удачи!».

Вечером 23 июня певец улетел в Израиль.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты