Кайрат Нуртас после долгой разлуки встретился с детьми

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас после ареста на 15 суток, многочисленных выступлений и отдыха на Алаколе встретился с детьми и поделился с поклонниками кадрами прогулки, сообщает Zakon.kz.

Небольшое видео исполнитель хита "Seni Suiem" разместил на странице в Instagram 30 июля 2024 года. В кадре можно увидеть двух сыновей артиста – Хана и Нарула.

Всего у Нуртаса в браке с Жулдыз Абдукаримовой родились четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.

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Днем ранее мать "легенды" казахстанской эстрады Гульзира Айдарбекова разместила ролик с сыном. Кадры с целующим руки матери Нуртасом вызвали неоднозначную реакцию к публики. Поклонники призвали Айдарбекову отпустить сына "из клетки".