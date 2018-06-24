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Вылетел на встречку: в Алматы два человека пострадали в ДТП

Обоих водителей госпитализировали.

Фото : Zakon.kz24 июня 2018, 20:15

Вечером в воскресенье, 24 июня, в Алматы произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Суюнбая, ниже Райымбека. Автомобиль Chevrolet Lacetti двигался в южном направлении. По невыясненным причинам он вылетел на полосу встречного движения, где его на полном ходу в бок ударила Lada Priora, ехавшая на север.

В результате аварии кузов Chevrolet сильно деформировался, из машины льются бензин, масло.

Пострадали оба водителя. Обоих госпитализировали, при этом водитель Chevrolet был в очень тяжелом состоянии, поскольку удар пришелся как раз на его сторону.


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