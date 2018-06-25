На Тенгизском месторождении произошел выброс газов

Вся интересующая информация будет предоставлена в понедельник.

Технологический выброс газов замечен очевидцами на Тенгизском нефтегазовом месторождении ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О выбросе, который зафиксировали очевидцы на видео в субботу, стало известно в воскресенье из социальных сетей. Пользователи активно размещают видеозаписи, на которых с разных ракурсов запечатлены трубы «Установки по подготовке нефти», из которых идут клубы дыма. Все пользователи снимают завод с расстояния, объясняя это тем, что на Тенгизе «была проведена эвакуация персонала».

В пресс -службе ТШО корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили, что в связи с выходными «вся интересующая информация будет предоставлена в понедельник».

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