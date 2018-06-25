В программу визита включены оздоровительные процедуры, СПА, а также активный отдых.

В рамках поручения Главы государства по развитию озера Алаколь Алматинской области известные казахстанские и российские космонавты посетили курортную зону озера Алаколь, передает zakon.kz.

По приглашению Министерства культуры и спорта РК и АО «НК «Kazakh Tourism» на озеро Алаколь прилетели Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации Республики Казахстан, Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Талгат Мусабаев, советский летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский,Герой Российской Федерации, Народный Герой Казахстана, летчик-космонавт Российской Федерации и Казахстана, полковник Юрий Маленченко Иванович, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Юрий Батурин.

-Не секрет, что озеро Алаколь является целебным. Когда-то здесь первый отряд космонавтов практически в полном составе после полетов проходили реабилитацию. После купания чувствуешь бодрость, как будто зарядился энергией. Я подниму вопрос перед министром культуры и спорта и перед другими членами правительства, чтобы этот природный потенциал внедрили для широкого круга населения, - сказал Талгат Мусабаев.

По словам космонавтов, санаторно-курортное лечение является заключительным этапом реадаптации после полетов, необходимым для дальнейшей подготовки космонавтов к продолжению их профессиональной деятельности.

В свою очередь руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева, отметила лечебные свойства воды, способствующие оздоровлению кожных заболеваний, болезней, связанных с опорно-двигательным аппаратом, улучшающую нервную систему и общее состояние организма.

Стоит отметить, в программу визита включены оздоровительные процедуры, СПА, а также активный отдых.

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