Пятерка благонадежных застройщиков города Астаны

РОЮЛ «Союз Строителей Казахстана» подтверждает, что данные компании являются проверенными временем, качеством строительства, отзывами тысяч благодарных клиентов и заслуженно называются «Благонадежными застройщиками».

РОЮЛ «Союз Строителей Казахстана» решил остановиться на 5-ке лучших строительных компаний по городу Астана, основанный на выставленном на сайте Нур.кз рейтинге «Благонадежных застройщиков», для того чтобы понять почему они были выбраны, чем же они отличаются от остальных компаний, какие у них преимущества и особенности и почему они по данному рейтингу попали в пятерку лидеров строительства, передает Zakon.kz.





РОЮЛ «Союз Строителей Казахстана» подтверждает, что данные компании являются проверенными временем, качеством строительства, отзывами тысяч благодарных клиентов и заслуженно называются «Благонадежными застройщиками».

Компании ТОО «Шар құрылыс», ТОО «BI Group Corporation» и ТОО СК «Стройкласс» являются основоположниками рынка недвижимости, это компании которые были созданы еще в 90-х годах, они пережили большой кризис, но, не смотря, ни на что благодаря своему опыту наработанному годами смогли остаться на плаву, оправдывая доверие своих клиентов.

Компании ТОО ORDA INVEST и ТОО Нұр Астана Құрылыс (НАК) несмотря на то что они были основаны относительно недавно, сумели показать себя с лучшей стороны благодаря правильно выстроенной и динамичной работе.

На территории страны работает немало строительных компаний в разных городах, например лидером по городу Алматы является компания «Базис – А», также есть и другие компании заслуживающие внимания, которые могут называться лучшими и благонадежными.

Исполнительный директор РОЮЛ «Союз Строителей Казахстана» Карлыгашев Азамат Кайратович

РОЮЛ "Союз Строителей Казахстана"

e-mail: ssk_rk@mail.ru

web: souz-sk.kz

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