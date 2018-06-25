Сигарет на миллиарды тенге незаконно ввезли в Казахстан из ОАЭ

Общая стоимость контрабандных табачных изделий составила около 5 млрд тенге.

Сотрудники Службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК выявили факт недостоверного декларирования большой партии сигарет марок «ROYAL», «ZEN», «TICKET», «M1», «FORMAN», ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований Комитета государственных доходов на таможенном посту «Морпорт», расположенном в Актау, выявлен факт недостоверного декларирования большой партии сигарет марок «ROYAL», «ZEN», «TICKET», «M1», «FORMAN», ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов на 9 железнодорожных контейнерах под видом «сухих строительных материалов», стоимостью более 150,5 млн. тенге.

"Контрабандные сигареты на территории Казахстана предназначались для ТОО «К» и ИП «Т», которые в дальнейшем намеревались реализовать их на территории Российской Федерации. По факту экономической контрабанды в отношении всех граждан, причастных к совершению данного преступления, начато досудебное расследование по статье 234 части 2 пункта 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Аналогичный факт выявлен и в Западно-Казахстанской области.

В ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭР Комитета совместно с ДГД по ЗКО на складах Уральска и в автотранспортных средствах на трассе Уральск-Саратов обнаружено и изъято 14,1 млн. пачек сигарет, стоимостью 4,8 млрд. тенге, которые также контрабандным путем через таможенный пост «Морпорт» ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов.

Службой экономических расследований ДГД по ЗКО начато досудебное расследование по статьям 234 части 3, пункт 1, 214 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!