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В Казахстан контрабандой ввезли два вагона табачных изделий на миллиард тенге

В Казахстан контрабандой ввезли два вагона табачных изделий на млрд тенге Фото: pexels
Два вагона табачных изделий на 1,3 млрд тенге контрабандой ввезли в Казахстан из Кыргызстана. Об этом 10 августа 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В распространяемом сообщении сказано, что сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчетам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

8 августа 2023 года стало известно, что в Павлодарской области вынесли приговор членам ОПГ, которые за денежное вознаграждение помогали недобросовестным бизнесменам уклоняться от уплаты налогов.

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Анастасия Московчук
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