В Казахстан контрабандой ввезли два вагона табачных изделий на миллиард тенге

Фото: pexels

Два вагона табачных изделий на 1,3 млрд тенге контрабандой ввезли в Казахстан из Кыргызстана. Об этом 10 августа 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

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