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Геймер-миллионер упомянул Гитлера и оскорбил русских

Позже игрок извинился за свое поведение.

Фото : mid.tv25 июня 2018, 12:06

Чемпион мира по Dota 2 Иван Бориславов, играющий под никнеймом "MinD_ContRoL" имел неосторожность высказаться в чате видеоигры, после чего его обвинили в ненависти к русским, сообщает Zakon.kz.

Пользователи соцсети Reddit нашли запись публичного матча, в котором Иван сказал: "Почему Гитлер не убил русских? Это было бы так хорошо для всего мира".

После этого многие русскоязычные игроки и комментаторы набросились на игрока с критикой. Они допустили нервное перенапряжение во время игры, однако такое поведение, по их мнению, недопустимо.

Позже Бориславов извинился за оскорбительное высказывание в адрес игроков из России и пообещал, что такое не повторится.

"Сегодня я совершил нечто очень глупое, сказав своим союзникам в игре очень плохие слова. Это было неприемлемо и у меня нет оправдании для этого...Приношу извинения всем, и особенно российскому сообществу", - написал геймер.

В организации, под флагом которой играет Иван, сообщили, что игрок понесет наказание - его оштрафуют, а деньги будут перечислены в благотворительную организацию. Ждет ли игрока дисквалификация с главного чемпионата The International - неизвестно.

Иван "MinD_ContRoL" Бориславов - игрок команды Team Liquid. В 2017 году коллектив завоевал звание чемпионов мира на The International и заработал свыше 10 миллионов долларов.


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