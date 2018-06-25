Жакупова: Новая система исчисления базовой пенсии предусматривает льготные периоды

К льготным относятся периоды по уходу за ребенком до 3-х лет, но не более 12 лет, периоды ухода за инвалидами I и II группы или за лицами старше 80-ти лет.

Новая система исчисления базовой пенсии предусматривает период, когда человек по объективным причинам не мог участвовать в накопительной пенсионной системе. Об этом сегодня на пресс-конференции в правительстве рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент Zakon.kz.

«К льготным периодам мы относим, во-первых, периоды по уходу за ребенком до 3-х лет, но не более 12 лет. Они будут приниматься как трудовой стаж. Периоды ухода за инвалидами I и II группы или за лицами старше 80-ти лет, эти годы будут также учитываться как трудовой стаж. Время нахождения с супругами во время прохождения воинской службы, это прикомандированные либо проходящие службу непосредственно в тех местах, где нет возможности устроится супругам. Эти годы будут приниматься для исчисления трудового стажа», - сказала она.

Помимо этого, если сотрудник дипломатической службы живет на территории иностранного государства в силу своей деятельности и супруга вынуждена быть с ним непосредственно, то эти годы также будут исчисляться для нее как стаж участия. Эти же периоды будут приниматься в солидарном стаже на 1 января 1998 года.

«Здесь уже предусмотрены все нюансы. При принятии законодательного акта, нормативно-правовых актов было обсуждение с общественностью, проводились встречи в регионах, активно проводится разъяснительная работа. И любой пенсионер может обратиться и получить справку об исчислении стажа для назначения базовой выплаты», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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