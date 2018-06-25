Восемь рейсов задержали в аэропорту Алматы

Отмененных рейсов нет.

За прошедшие сутки в Международном аэропорту Алматы задержали восемь рейсов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook, передает Zakon.kz.

Авиакомпания Air Astana задержала рейс КС915 Алматы-Анталья из-за позднего прибытия самолета. КС863 Алматы-Актобе - обязательные меры безопасности. КС995 Алматы-Астана - нехватка запланированных резервных ВС. КС991 Алматы-Астана - перепродажа авиабилетов авиакомпании. КС913 Алматы-Стамбул - поздняя выдача воздушного судна

Авиакомпания Scat задержала рейс DV713 Алматы-Астана в связи с поздним прибытием самолета. DV706D Алматы-Шымкент - Ожидание экипажа с другого рейса

Авиакомпания Atlasglobal задержала вылет самолета - КК6756 Алматы-Анталья из-за позднего прибытия воздушного судна.

"Отмененных рейсов нет. В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 1500 м, горизонтальная более 9999 м. Ограничений на прием и выпуск воздушных суден нет", - говорится в сообщении.

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