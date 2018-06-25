Предприниматели крупных заводов «воюют» за налоговые преференции на территории СЭЗ

«Спецэлектра» апеллирует доводам конкурентов – «кто им мешает воспользоваться преференциями СЭЗ?» и «завод использует уникальную технологию и ежегодно производит более 100 КТП – Мирошниченко О.В.

Повысить позиции в индексе «Легкости ведения бизнеса» (Doing Business) Всемирного банка – одна из главных задач Казахстана для реализации цели по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Эксперты отмечают значительные улучшения по вопросам защиты бизнеса от незаконного вмешательства. Однако, незаконные проверки все еще случаются.

Компания «Спецэлектра» - местные инвесторы. В строительство завода на территории свободной экономической зоны «Астана-новый город» по производству комплектных трансформаторных подстанций в бетонном корпусе они уже вложили около 1 миллиарда тенге. Постоянно здесь работает 180 человек. За период с 2014 по 2018 год предприятие в виде налогов перечислило в государственный бюджет 446 млн тенге. Но в последнее время обороты компании упали. Вот уже три года различные государственные органы с завидной регулярностью проводят у них проверки. Причина, как говорят в компании – жалобы, написанные руководством компании-конкурента АО «Alageum Eleсtric» и дочерним АО «Кентауский Трансформаторный завод».

По «просьбам» конкурентов за 3 года, сотрудниками Службы экономических расследований (СЭР) ДГД в отношении «Спецэлектра» было возбуждено досудебное расследование (внесение ложных сведений и незаконное предпринимательство) и прекращено за отсутствием состава преступления 4 раза.

В прокуратуре подтвердили – 29.12.2017 года досудебное расследование действительно было прекращено. На вопрос «почему, на основании обращения одних и тех же лиц (руководство компании АО «Alageum Electric» и АО «Кентауский Трансформаторный завод») и без появления новых обстоятельств или фактов по делу, органы СЭР несколько раз начинали досудебное расследование?», надзирающий орган не ответил, сославшись на ст.201 УПК РК

В АО «Alageum Eleсtric», в свою очередь, утверждают – «Спецэлектра» ничего не производит, а лишь собирает привезенное в разобранном виде, а потому не может пользоваться налоговыми преференциями СЭЗ. Впрочем, сам факт, того, что такого рода производства входят в перечень приоритетных производств вызывает у них вопросы.

«С какой целью включают в перечень приоритетных производств трансформаторы, электрораспределительную и контрольную аппаратуру? Тогда как их заводы выпуская аналогичную продукцию вне территорий СЭЗ не освобождаются от ряда налогов и инвестировали в строительство и запуск заводов десятки млрд. тенге, создали тысячи рабочих мест», - ответили на журналистский запрос в «Alageum Eleсtric».

По их мнению, преференции для «Спецэлектра» - создают неравные условия для ведения бизнеса, ограничивает конкуренцию и так далее.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Конституции РК недобросовестная конкуренция запрещается! В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Предпринимательского кодекса РК запрещается принятие государственными органами нормативных правовых актов, устанавливающих привилегированное положение отдельно взятых субъектов предпринимательства», - говорится в ответе АО «Alageum Eleсtric» от имени исполнительного директора Союза обрабатывающей промышленности Адильбека Бектибаева.

Он также добавил, что Союз и «Alageum Eleсtric» в данной ситуации преследует только лишь одну цель: «создание справедливых условий для всех производителей аналогичной продукции без предоставления каких-либо преференций отдельным участникам рынка!».

С ним не согласна учредитель компании «Спецэлектра» Ольга Мирошниченко. Она пояснила, - согласно в ст. 16 закона «О конкуренции» льготы не являются формой недобросовестной конкуренции. Помимо этого, они предусмотрены законом о СЭЗ и Налоговым Кодексом РК. «Теперь они оспаривают сам принцип создания зоны СЭЗ? т.е. предприятия заходят в СЭЗ на условиях, предоставленных государством, а не государство предоставляет льготы некоторым предприятиям. АО Alageum Eleсtric ставит телегу впереди лошади. Ведь СЭЗ организованы для создания благоприятных условий развития отечественных производств »

«Если «Alageum Eleсtric» так переживает за справедливость созданных условий на территории СЭЗ, почему бы им не обратится с этим вопросом в парламент или правительство для изменения положения законов, отвечающих за это. Честно говоря, их жалобы и письма больше напоминают попытку «отжать» наш бизнес, а не борьбу за равноправие», - сказала Мирошниченко.

В «Спецэлектра» апеллируют и другим доводам конкурентов. Так, по их мнению, никто не мешает «Alageum Eleсtric» или любой другой компании построить завод на территории СЭЗ и пользоваться преференциями, которые доступны для всех субъектов рынка. Помимо этого, они убеждают, что используют уникальную технологию объемной заливки модульных зданий для подстанций и ежегодно производит более 100 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). То есть действительно занимается производством.

«Мы построили завод, делаем комплектные трансформаторные подстанции, а не трансформаторы, как заявляет Alageum Electric, комплектуем их распределительными устройствами и ячейками согласно проектной документации и сдаем под ключ заказчику. Да, мы в них используем трансформатор, но как один из узлов. Но наши конкуренты манипулируют заявляют, что мы не заслужено освобождены от корпоративного налога в рамках СЭЗ. Они манипулируют понятиями. Следуя логике тех, кто пишет на нас жалобы, можно и производство автомобилей в Казахстане назвать «лже», ведь их тоже производят из комплектующих частей других компаний. Мы производим трансформаторные подстанции — это электроустановки, предназначенные для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения, в наших подстанциях доля местного содержания превышает 60% и мы работаем над ее увеличением постоянно», - рассказала учредитель ТОО «Спецэлектра» Ольга Мирошниченко.

Тот факт, что уголовные дела были прекращены, по мнению руководства компании, доказывает безосновательность и лживость обвинений со стороны конкурентов. Всего за три года «Alageum Eleсtric» разослали более 50 писем в партию «Ак жол», МИР РК, НПП «Атамекен». Причем все адресаты уже побывали на заводе «Спецэлектра» и согласились – производство действительно существует. Адильбек Бектибаев посещать завод – отказался по причине занятости.

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