В Костанайской области медкомпания незаконно заработала 12 млн тенге

Все необходимые следственные мероприятия завершены.

В производстве Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Костанайской области находилось уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи путем приписки оказанных медицинских услуг. Сообщает alau.kz со ссылкой на ДГД по Костанайской области.

В ходе расследования дела установлено, что персоналом предприятия вносились фиктивные данные больных, которые не обращались в медицинское учреждение, либо получали медицинские услуги на платной основе.

«Так как основная масса медицинского персонала, совмещала свою трудовую деятельность с другими медицинскими учреждениями, имели место случаи, когда врачи вносили данные больных обращавшихся к ним, но в других медицинских учреждениях. На основании заключения внутреннего государственного аудита по Костанайской области и судебно-экономической экспертизы предприятием незаконно получено более 12 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе ДГД.

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