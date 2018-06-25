Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанайской области медкомпания незаконно заработала 12 млн тенге

Все необходимые следственные мероприятия завершены.

Фото : Оркен-Media25 июня 2018, 13:54

В производстве Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Костанайской области находилось уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи путем приписки оказанных медицинских услуг. Сообщает alau.kz со ссылкой на ДГД по Костанайской области.

В ходе расследования дела установлено, что персоналом предприятия вносились фиктивные данные больных, которые не обращались в медицинское учреждение, либо получали медицинские услуги на платной основе.

«Так как основная масса медицинского персонала, совмещала свою трудовую деятельность с другими медицинскими учреждениями, имели место случаи, когда врачи вносили данные больных обращавшихся к ним, но в других медицинских учреждениях. На основании заключения внутреннего государственного аудита по Костанайской области и судебно-экономической экспертизы предприятием незаконно получено более 12 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе ДГД.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты