Можно ли покупать арбузы и дыни в июне

Медики все же советуют пока воздержаться от употребления бахчевых в пищу.

Не успело наступить лето, а на торговых прилавках уже появились арбузы и дыни. Их продают в магазинах, на рынках, а то и прямо вдоль автотрасс. Причем, цены по нынешним временам, довольно приемлемые. Не рановато ли употреблять в пищу подобное лакомство, и как выбрать арбуз или дыню без риска для собственного здоровья, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

По словам главного эксперта Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) Минздрава РК Мейрамгуль Ибраимовой, эти плоды вообще довольно капризны и могут привести к отравлению при неправильной транспортировке или хранении. Но наиболее опасны бахчевые культуры – арбузы и дыни, которые появляются у нас на прилавках уже в июне месяце.

«Даже самые скороспелые сорта начинают созревать только к концу июля. А вообще сезон природного созревания арбузов приходиться на середину августа. Поэтому арбузы и дыни рекомендуется покупать, начиная с конца августа и до октября включительно. Но никак ни в июне месяце. Как бы не убеждали продавцы, что привозят эти плоды из южных регионов РК или Узбекистана, у бахчевых культур есть свой период созревания. И он приходится именно на середину, а то и конец августа. Если же они раньше времени попали на прилавок, то это говорит о том, что там содержится большое количество нитратов. А это однозначно приведет к отравлению организма», – говорит М. Ибраимова.

К слову, существует народный метод проверить арбуз на наличие нитратов в домашних условиях. Для этого следует растереть и поместить мякоть арбуза в стакан воды. Если вода просто помутнеет, то с арбузом все в порядке. Если покраснеет – есть его не рекомендуется.

Однако, медики не советуют полагаться на этот метод и рекомендуют проводить подобный анализ только с помощью специальных тестов-нитратомеров. Правда, по словам Ибраимовой, сделать это можно лишь в лабораторных условиях. А вообще допустимая норма нитратов составляет не более 60 мг на 1 кг мякоти. Причем распределяются они неравномерно и скапливаются ближе к кожице и у плодоножки. Поэтому грызть арбуз или дыню до самой корки не рекомендуется.

Как отметила А. Ибраимова, КООЗ регулярно осуществляет различные проверки и ведет мониторинг безопасности продукции. Специальные группы выезжают непосредственно в места реализации бахчевых культур и проверяют их экспресс-методом на содержание нитратов. Кроме того, проводятся специальные акции в местах реализации бахчевых культур с целью формирования у населения навыков по выбору безопасной продукции, и соответственно по профилактике острых кишечных инфекций и неинфекционных заболеваний.

«Пока фактов пищевых отравлений непосредственно связанных с употреблением бахчевых культур не зарегистрировано. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от их покупки. Но даже когда наступит период созревания бахчевых культур, мы не советуем покупать их на стихийных рынках. Особенно у дороги, потому, что арбузы и дыни легко впитывают токсины из воздуха и в них накапливается большое количество тяжелых металлов, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Кроме того, не следует проверять плод на зрелость и вкус, делая на нем разрез при покупке. С поверхности арбуза или с ножа в мякоть могут попасть различные болезнетворные бактерии. Так же при выборе бахчевых нужно проследить, чтобы на них не было трещин, царапин, вмятин, подозрительных пятен. Иногда при транспортировке арбузы и дыни просто перебрасывают с места на место, и в результате образовавшихся вмятин, мякоть может испортиться прямо внутри плода, что соответственно приведет к отравлению. Также следует помнить, что хранить арбуз или дыню в разрезанном виде можно не более суток, при условии, что плод содержится в холодильнике», – продолжает М. Ибраимова.

Вообще, что касается мест реализации бахчевых культур, то здесь предусмотрен целый ряд правил. Например, они должны быть надежно защищены от дождя, прямых лучей солнца и других неблагоприятно воздействующих факторов. А потому место продажи арбузов и дынь должно находиться под навесом с выступом не менее 20 сантиметров. И конечно же, продавец должен иметь халат, чистые руки, элементарные условия для соблюдения личной гигиены. Зачастую же бахчевые продают в местах стихийной торговли, где даже нет туалета и места для мытья рук.

«Лучше покупать арбузы и дыни только в проверенных местах – в магазинах и супемаркетах, где есть условия для хранения. Кроме того, продавец по первому требованию должен предъявить покупателю документ подтверждающий соответствие качеству и безопасность продукции. А чтобы его получить, прежде необходимо провести соответствующую лабораторную экспертизу своей продукции. Конечно в местах стихийной торговли, где идут множественные нарушения санитарных норм, такой документ продавцу никто не выдаст», – резюмировала А. Ибраимова.

Владимир Демидов

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