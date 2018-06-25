В Астане начали устанавливать желтые контейнеры для мусора из пластика, бумаги и стекла

Всего в городе появятся 6 276 контейнеров желтого цвета.

До конца сентября в Астане будет установлено более 6 тысяч контейнеров желтого цвета. Туда жители города смогут отправлять использованные предметы из пластика, металла, стекла, макулатуры, а также мелкогабаритную электронную технику, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня 19 желтых контейнеров для так называемого «сухого» мусора установили в четырех жилых комплексах района Есиль. В июле планируется разместить еще 200 новых емкостей, которые установят по 45 адресам. Всего в городе появятся 6 276 контейнеров желтого цвета.

«Мы выбрали самую упрощенную систему раздельного сбора. То есть вторичное сырье, после того как попадет в желтый контейнер, направляется на мусороперерабатывающей завод на переработку. Данный пилотный проект позволит увеличить глубину переработки до 25 %», – сообщила руководитель отдела управления отходами управления охраны окружающей среды и природопользования Айнур Султангулова.

Проект позволит снизить количество выбросов в атмосферу, сократить количество территорий, которые отводятся под полигоны, а также сохранить и сэкономить природные ресурсы. Пилотный проект организован городским акиматом совместно с ТОО «Оператор РОП». Обслуживать желтые контейнеры будут 25 новых единиц специализированной техники отечественного производства.

«Из бумаги можно повторно изготавливать картонные коробки, из некоторых видов – санитарные гигиенические изделия. Из стекла сделают бутылки, из металла – вторичный металл, из пластика – вторичный пластик, который впоследствии может быть применен для производства неконтактирующих с пищевой продукцией товаров – ведра, тазики, мешки для мусора, упаковочные элементы и так далее», – пояснил управляющий директор компании «Оператор РОП» Сергей Юрча.

По его словам, ежегодно в Астане образуется более 300 тысяч тонн твердых бытовых отходов, это почти 1000 тонн в сутки. Из данного объема отходов 45% является вторичным сырьем, пригодным для переработки.

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