Акмолинские ЧСники за выходные спасли на воде 9 человек

Акмолинские спасатели несут службу в усиленном варианте.

В целях обеспечения безопасности людей на водоемах области спасатели оперативно-спасательного отряда на период купального сезона перешли на усиленный вариант несения службы. Дежурные смены спасательных подразделений усилены за счет свободных смен. За счет сил и средств городских подразделений усилены подразделения районов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

23 июня 2018 года во время дежурства главным спасателем СП №8 Рагозиным П.А. и спасателем Жайлаубаевым Т.К. на озере «Зерендинское» спасено 7 человек: 6 пассажиров яхты-парусника и матрос-яхтсмен. Во время прогулочного рейса у яхты-парусника из-за поднявшегося сильного ветра сломалась и упала мачта с парусом, в связи с чем, потребовалась срочная эвакуация пассажиров яхты. Благодаря оперативным действиям спасателей все пассажиры с яхты-парусника - жители г.Астаны, были эвакуированы на берег, затем и матрос-яхтсмен вместе с яхтой были доставлены к берегу базы отдыха ЦСО «Aurora Garden», которому принадлежит указанная яхта-парусник.

24 июня 2018 года во время дежурства главными спасателями СП №8 Химиченко Ю.В. и Рагозиным П.А. на озере «Зерендинское» спасено 2 несовершеннолетних. Студенты Кокшетауского института экономики и менеджмента, на катамаране заплыли далеко от берега, катамаран сломался, из-за поднявшегося сильного ветра ребята самостоятельно не смогли вернуться назад. Нуждавшиеся в помощи студенты, оперативно были доставлены спасателями на берег.

Акмолинские спасатели продолжают нести службу в усиленном варианте.

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