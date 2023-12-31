Пожарные и спасатели в Акмолинской области перешли на усиленный режим работы

250 акмолинских пожарных и спасателей в усиленном режиме несут службу в канун нового года, сообщает Zakon.kz.

"Акмолинские спасатели переведены в усиленный режим несения службы. Всего 250 сотрудников департамента по ЧС будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как уточняется, временно исполняющий обязанности начальника департамента Канат Доспаев поздравил личный состав, пожелал новогоднюю смену без выездов и проверил оперативную готовность сил и средств пожарных и спасательных подразделений.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды колонну из 3 тыс. машин сопроводила полиция по трассе Астана – Темиртау.



Отметим, что на 1 января в Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение.