Пожарные и спасатели в Акмолинской области перешли на усиленный режим работы
Фото: pixabay
250 акмолинских пожарных и спасателей в усиленном режиме несут службу в канун нового года, сообщает Zakon.kz.
"Акмолинские спасатели переведены в усиленный режим несения службы. Всего 250 сотрудников департамента по ЧС будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Как уточняется, временно исполняющий обязанности начальника департамента Канат Доспаев поздравил личный состав, пожелал новогоднюю смену без выездов и проверил оперативную готовность сил и средств пожарных и спасательных подразделений.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды колонну из 3 тыс. машин сопроводила полиция по трассе Астана – Темиртау.
Отметим, что на 1 января в Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение.
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