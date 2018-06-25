Мошеннице из Талдыкоргана дали 8 лет лишения свободы

В соответствии с Законом РК об амнистии, срок сокращен наполовину.

Сегодня в Талдыкорганском городском суде рассмотрено нашумевшее дело мошенницы Дины Искаковой, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского областного суда.

Напомним, что подсудимая под предлогом оказания помощи в предоставлении жилья по государственной программе, завладела денежными средствами в особо крупном размере.

Приговором суда она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК, и ей назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждения уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с двадцатилетием Независимости Республики Казахстан», срок наказания сокращен наполовину и окончательно определено 3 года 10 месяцев 18 дней.

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