Айжан Байзакова вступила в педагогическую полемику за умы школьников

Айжан опубликовала видео инцидента.

Эпатажная звезда казахстанского Instagram Айжан Байзакова опубликовала видео, где школьники хотят с ней сфотографироваться, а сопровождающая их женщина пытается отогнать детей от девушки, сообщает zakon.kz.

В комментарии к видео, Айжан высказывает свое мнение о воспитании современных детей.

Уже поднимала эту тему. Я не виновата, что дети меня любят. Не я их воспитываю. Помимо меня ещё полно всякого в интернете, и прежде чем меня в чем-то обвинить, лучше вообще отрубить им интернет. А так, думаю если правильно объяснить все ребёнку, не думаю, что он испортиться. Я ребятам этим сказала отписаться от меня.

Кстати прислушайтесь как меня выгоняет их преподаватель, хотя я стояла на своём месте разговаривая по телефоне, и никого не звала, а она меня выгоняет с моего же местоположения, затем она начала спрашивать кто я такая, и с какого х…а я голая. У нас в стране есть законы как одеваться? - вопрошает Айжан Байзакова.

Комментируя пост, пользователи Instagram в основном обрушились на Айжан, обвиняя ее во всех смертных грехах. Но нашлись и те, кто поддержал.

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