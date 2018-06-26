Гражданка Кыргызстана погибла в пожаре в России

По подозрению в жестоком преступлении задержан муж погибшей женщины.

В городе Шлиссельбург Ленинградской области 26-летняя гражданка Кыргызстана, работавшая продавцом, погибла в подожженном торговом павильоне, сообщает ИА REGNUM.

Там же тяжело пострадал 19-летний соотечественник погибшей — у него ожоги 80% тела.

Органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Задержан 34-летний муж погибшей, гражданин Киргизии, сотрудник местной птицефабрики. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в торговом павильоне произошел глубокой ночью 24 июня. По имеющимся данным, накануне вечером муж продавщицы в ходе конфликта избил ее и устроил погром в магазине. Помочь навести порядок пришел молодой человек, брат подозреваемого мужчины. В это время в павильон ворвались злоумышленники, которые облили его горючим веществом и подожгли, а потом подпёрли дверь снаружи. Женщина погибла на месте, павильон полностью сгорел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!