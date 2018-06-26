Сколько тратят на красоту казахстанцы

Более 7 миллиардов тенге потратили казахстанцы на услуги парикмахерских и салонов красоты.

Услуги салонов и парикмахерских обошлись казахстанцам более чем в 7 миллиардов тенге за квартал - на 43% больше, чем годом ранее. Цены за год выросли на 7%. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Мужские стрижки в РК обходятся дешевле, чем женские, но сама услуга дорожает быстрее. Так, к лету, по итогам мая, женская модельная стрижка стоила в среднем по стране 1742 тг, что на 5,1% больше, чем годом ранее; мужская - 1158 тг, сразу на 7,2% дороже, чем год назад.

В целом услуги парикмахерских и салонов красоты в мае поднялись в цене за месяц - на 0,2%, с начала года - на 3%, за год - на 7,2%.

Маникюрные услуги подорожали на 0,1% за месяц, на 2,8% - с начала года и на 6,5% - за год.

За I квартал текущего года объем услуг, предоставленных казахстанцам парикмахерскими и салонами красоты, составил 7,2 млрд тг, против 5 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее (+42,9%).

Любопытно, что по официальной статистике в сельской местности было оказано лишь 9% услуг (454,2 млн тг, против 448,4 млн тг годом ранее).

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