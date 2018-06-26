Двое детей погибли в запертой машине, пока их мать сдавала экзамены

Предположительной причиной смерти детей является гипертермия (перегрев организма).

В Ростове-на-Дону следователи разбираются в обстоятельствах гибели двоих детей, которые, оставшись без присмотра, забрались в припаркованный автомобиль и погибли из-за жары, сообщает gazeta.ru.

По данным следствия, 23 июня 2018 года трое детей в возрасте 13, 3 и 1,6 лет в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей по месту своего жительства в Ростове-на-Дону. По возвращению домой родители обнаружили в автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,6 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме. По результатам осмотра места происшествия и тел погибших, каких либо телесных повреждений не обнаружено. Предположительной причиной смерти детей является гипертермия (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели детей.

По данным СМИ, женщина уехала сдавать экзамены. К тому моменту, когда женщина вернулась, дети всё еще находились в салоне раскаленного авто. Сестрички уже не подавали признаков жизни. Мать вытащила их на улицу и сразу начала звонить врачам. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочек.

23 июня воздух в городе прогревался до 34 градусов.

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