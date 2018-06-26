В Балхаше выпал снег
Синоптики предупреждали о вероятности выпадения града в Карагандинской области.
Фото : vk.com26 июня 2018, 10:39
Жители Балхаша делятся снимками прошедшего накануне града, передает Zakon.kz.
На одном из видеороликов женщина с удивлением отметила, что снег выпал внезапно.
"25 июня 2018 год. Город Балхаш, Карагандинская область. Полчаса назад мы плавали на озере Балхаш, а сейчас смотрите какой снег!" - говорит автор ролика.
Некоторые пользователи утверждают, что это выпал крупный град.
Синоптики предупреждали о вероятности выпадения града в Карагандинской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925258-ce42646702c0a5a008ed9c47ae13cd8f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...