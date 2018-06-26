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В Балхаше выпал снег

Синоптики предупреждали о вероятности выпадения града в Карагандинской области.

Фото : vk.com26 июня 2018, 10:39

Жители Балхаша делятся снимками прошедшего накануне града, передает Zakon.kz.

На одном из видеороликов женщина с удивлением отметила, что снег выпал внезапно.

"25 июня 2018 год. Город Балхаш, Карагандинская область. Полчаса назад мы плавали на озере Балхаш, а сейчас смотрите какой снег!" - говорит автор ролика.

Некоторые пользователи утверждают, что это выпал крупный град.

Синоптики предупреждали о вероятности выпадения града в Карагандинской области.


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