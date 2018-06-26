Касымов не назвал регион, которому присвоят 17-й автомобильный код
Специальная комиссия определяется со всеми вопросами.
Фото : inform.kz26 июня 2018, 11:02
В кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что в настоящее время вопрос о том, какой области или городу будет присвоен 17-ый автомобильный код, находится на стадии обсуждения, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас определимся. Новый, кто образовался - тому дадим», - сказал К. Касымов.
Также он ответил на вопрос о том, где будут расположены департаменты внутренних дел Туркестанской области и Шымкента.
«Сегодня комиссия выйдет, и будет определяться по территории. ДВД Шымкента переедет в новое здание ДВД. А по Туркестанской области вопрос еще не решен. Будем определяться на месте», - подчеркнул глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
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