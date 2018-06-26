Фонд Булата Утемуратова передал медицинское оборудование детской больнице в Петропавловске

Переданное оборудование — это аппараты нового поколения, которые помогают врачам своевременно и правильно ставить клинический диагноз маленьким пациентам.

Сегодня Фонд Булата Утемуратова передал дорогостоящее медицинское оборудование Детской областной больнице Северо-Казахстанской области. Больница стала одним из бенефициаров пятого благотворительного велопробега Burabike, который ежегодно проходит в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает Zakon.kz.

Переданное оборудование — это аппараты нового поколения, которые помогают врачам своевременно и правильно ставить клинический диагноз маленьким пациентам:

· Samsung XGEO GU60A — стационарный цифровой рентгенографический комплекс типа U-дуга стоимостью 49 миллионов тенге;

· Samsung UGEO H60 — универсальный ультразвуковой сканер экспертного класса, обеспечивающий превосходное качество ультразвуковых исследований, стоимостью 24,5 миллиона тенге;

· 2 дезинфекционные камеры на сумму 3,1 миллион тенге.

Олег Завьялов, главный врач Областной детской больницы: «Мы благодарны Фонду Булата Утемуратова за такой подарок. Формально передача состоялась сегодня, но на самом деле оборудованием мы пользуемся уже 5 месяцев. За это время в наших стационарах прошли лечение 4212 детей. Проведено 11272 рентгенологических исследования, и 1992 из них — на рентгеновском стационарном диагностическом аппарате Samsung XGEO GU60A. А из 5912 ультразвуковых исследований 4508 прошли с использованием ультразвуковой диагностической стационарной системы экспертного класса Samsung UGEO H60. Это оборудование помогает нам ставить диагноз верно и вовремя, что часто спасает жизнь пациентам».

Средства на это и другое оборудование были собраны на пятом ежегодном благотворительном велопробеге Burabike, который прошел 19 августа прошлого года. За 5 лет его участники и гости пожертвовали на благотворительность более 470 миллионов тенге, на которые было закуплено оборудование для детских медицинских учреждений, перинатальных и реабилитационных центров, а также для детских домов по всему Казахстану.

Как отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, ежегодный велопробег Burabike способствует «развитию и популяризации велосипедного спорта в Республике Казахстан и демонстрирует чуткое отношение к детям, нуждающимся в лечении и реабилитации».

В этом году Burabike пройдет 30 августа на территории отеля Rixos Borovoe в Щучинско-Боровской курортной зоне. Участников и гостей велопробега ожидает живописная трасса протяженностью 30 километров, праздник спорта, пикник на лугу, ярмарка и благотворительный аукцион. Зарегистрироваться можно на сайте: www.burabike.kz.

Контакты для связи:

Елизавета Дёмина, менеджер по коммуникациям, +7 775 774 39 89, dyomina@utemuratovfund.org

О Фонде Булата Утемуратова /www.utemuratovfund.org/

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю Булату Утемуратову, который выделил 12,5 млн долларов на программу фонда «Аутизм. мир один для всех».

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний «Верный капитал», владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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