Экс-акима Костаная, осуждённого за коррупцию, перевели в колонию-поселение

Отбывать оставшийся срок он будет в костанайской УК 161/11.

Бывший градоначальник Ахмедбек Ахметжанов по решению Жарминского районного суда переведён из колонии общего режима Восточно-Казахстанской области 18 июня, передаёт корреспондент Bnews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.

"У осуждённого Ахметжанова на данный момент нулевая степень поведения. Это означает, что он не имеет пока никаких поощрений. Если в течение трёх месяцев Ахметжанов себя положительно зарекомендует, то ему, по решению спецкомиссии, присвоят первую положительную степень поведения. В качестве разового поощрения он сможет уйти на выходные домой с 9 часов утра до 18 часов вечера, с обязательным возвращением на ночь в колонию-поселение", - сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы.

Чтобы вновь выйти на выходные домой, Ахметжанову необходимо будет снова заработать поощрение от руководства исправительного учреждения. При этом он может быть трудоустроен, если не имеются медицинские противопоказания.

Бывший костанайский аким обвинялся в неоднократном получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ахмедбек Ахметжанов был осуждён на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима в апреле 2016 года. Спустя год Верховный суд снизил ему наказание до 5 лет 8 месяцев лишения свободы.

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